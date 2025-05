Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Fotos nach vermisster 56-jähriger Dortmunderin - Fahndungsrücknahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0439

Wie bereits mit der Lfd. Nr. 0432 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6032776 ) hat die Polizei mit Fotos nach einer vermissten Dortmunderin gefahndet.

Eine Streifenwagenbesatzung traf die Frau am Mittwochvormittag (14. Mai) wohlbehalten in der nördlichen Innenstadt von Dortmund an.

Hinweis für Medienschaffende:

Wir bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht mehr zu verwenden.

