POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund: Cold Case aus Unna neu aufgerollt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0430 Zivilbeamte beobachteten am Montag (12. Mai) eine verdächtige Person in einem Fahrzeug. Weitere Ermittlungen führten zur vorläufigen Festnahme des 30-jährigen Dortmunders. Gegen 14:30 Uhr hielt sich der Mann in einem Auto in der Jakobstraße auf. Nach kurzer Zeit verließ er den ...

mehr