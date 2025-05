Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Diebstahl und Körperverletzung in Wohnung in Dortmund-Lütgendortmund - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

Dortmund

Nach einem versuchten Diebstahl sowie einer Körperverletzung, bei der sich ein bisher Unbekannter am Freitagnachmittag (9. Mai) Zutritt zu einer Wohnung in Dortmund-Lütgendortmund verschaffte, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Gegen 14 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Lütgendortmunder Straße. Als die Seniorin den Mann wenig später mit Diebstahlsvorwürfen konfrontierte, stieß der Mann die Frau zu Boden und flüchtete ohne Tatbeute aus der Wohnung.

Die Polizei sucht nun nach dem Flüchtigen. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 1,75 m groß - Schlanke Statur - Kurze, braune Haare (Seiten kurz, oben etwas länger) - Bekleidet mit einem langärmligen, dunkelgrauen Arbeitsanzug - Sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Darüber hinaus gibt die Polizei Präventionstipps:

- Trickbetrüger und Diebe sind erfinderisch, wenn sie in Ihre Wohnung gelangen oder an Ihre Wertgegenstände kommen wollen! Klären Sie die Menschen - gerade ältere - in Ihrem Umfeld auf! Auch Sie können so helfen, derartige Taten zu verhindern. Sprechen Sie offen über die Maschen und Vorwände der Betrüger. Berichten Sie von den Geschichten, die die Betrüger erzählen. - Es ist Ihr gutes Recht, fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden! - Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte. - Schauen Sie sich Besucher immer vorher durch den Türspion oder das Fenster an! Installieren Sie wenn möglich ein Kastenschloss mit Sperrbügel. So ist es Ihnen möglich, die Tür einen Spalt zu öffnen, um mit einem Besucher zu sprechen, ihn aber nicht hereinzulassen. Auch kleine Hilfestellungen - wie Zettel und Stift - können Sie so wenn nötig nach draußen reichen. - Straftäter sind leider kreativ. Die Betrugsmaschen an der Haus-/Wohnungstür variieren. Manche Betrüger geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer, Spendensammler aus. Hier gilt: Sollte ein Besucher ein ernsthaftes Anliegen haben, wird er sich von Ihnen vertrösten lassen, Ihnen Kontaktdaten geben, damit Sie einen Termin mit Firma, Behörde o.ä. machen können. - Wird ein Besucher zudringlich, wehren Sie sich energisch, sprechen Sie ihn laut an und rufen Sie um Hilfe! - Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110! - Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte in jedem Fall die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug, Diebstahl oder Raub gekommen ist oder nicht! Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen. - Weitere Tipps und Infos zu Betrugsmaschen finden Sie auch hier: www.polizei-beratung.de

