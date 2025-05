Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei wird auf ,,Kokaintaxi" in Dortmund Eving aufmerksam: Wohnungsdurchsuchung und Sicherstellungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0430

Zivilbeamte beobachteten am Montag (12. Mai) eine verdächtige Person in einem Fahrzeug. Weitere Ermittlungen führten zur vorläufigen Festnahme des 30-jährigen Dortmunders.

Gegen 14:30 Uhr hielt sich der Mann in einem Auto in der Jakobstraße auf.

Nach kurzer Zeit verließ er den grauen Ford und nahm Kontakt mit einem weiteren Autofahrer auf. Ersten Erkenntnissen zufolge tauschten sie kleine Gegenstände aus. Es bestand der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln.

Die Einsatzkräfte beobachteten dann, dass der Dortmunder eine Wohnung in der Jakobstraße aufsuchte und anschließend mit dem Auto in das Wohngebiet Friesenstraße/ Jahnstraße in Dortmund Eving fuhr.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden sie mehrere Verkaufseinheiten, die vermutlich Kokain enthalten. Hierbei handelt es sich um eine nicht geringe Menge.

Aufgrund des Verdachts, dass er ein sogenanntes Kokaintaxi betreibt, durchsuchten die Einsatzkräfte nach Einholung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses die Wohnung des Verkäufers.

Neben verschiedenen Verpackungsutensilien fanden sie einen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich. Diese Gegenstände, sowie zwei Mobiltelefone, stellten sie zur Beweissicherung sicher.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nach Prüfung nicht vor.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen eingeleitet.

