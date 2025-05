Polizei Dortmund

POL-DO: 89-Jährige in ihrer Wohnung beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstag (13. Mai) verschaffte sich eine unbekannte Frau Zugang zur Wohnung einer Dortmunderin und raubte Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr verwickelte die Tatverdächtige die Seniorin an ihrer Wohnungstür in der Dresdener Straße zunächst in ein Gespräch. Die Nachbarn seien nicht erreichbar und sie wolle ein Paket abgeben.

Die Dortmunderin ließ sich nicht auf das Gespräch ein und war im Begriff ihre Wohnungstür zu schließen. Die Unbekannte stieß diese wieder auf und traf die Seniorin dabei mit der Tür.

Sie drückte die 89-Jährige gegen eine Wand. Aus der Wohnung entwendete sie einen vierstelligen Geldbetrag.

Die Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 50 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und ist etwa 175 bis 180 cm groß. Sie hat dunkle Haare, die bis in den Nacken verlaufen, und war mit einem vermutlich grünen Pullover und einer Jeans bekleidet.

Die Dortmunderin wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Tat oder der Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

