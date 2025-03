Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autofahrer fährt in Raben Steinfeld gegen Steinmauer

Raben Steinfeld (ots)

In Raben Steinfeld ist am Mittwochnachmittag ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem PKW verunfallt und gegen eine Steinmauer gefahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der 47-Jährige gegen 14:00 Uhr in der Leezener Straße auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen ehe er mit einer Mauer kollidierte. Der Fahrzeugführer wurde anschließend mit leichten Verletzungen ins Schweriner Klinikum gebracht. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Aufgrund vorliegender Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel, wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro.

