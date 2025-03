POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und Erzgebirge Aue

Landkreis Rostock/Dersentin (ots) - Gegen 12:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein Brandgeschehen in Dersentin in der Gemeinde Lalendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen steht derzeit ein Einfamilienhaus in der Dersentiner Allee in Brand. Daher kommt es aktuell zu einem Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei. Die Polizei bittet die Bevölkerung die Arbeiten der Einsatzkräfte nicht zu behindern und Wege ...

mehr