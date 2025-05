POL-DO: Verfolgungsfahrt auf der A 43 führt bis nach Herne - Polizei nimmt 38-Jährigen vorläufig fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0441 Am Dienstag (13. Mai) verschaffte sich eine unbekannte Frau Zugang zur Wohnung einer Dortmunderin und raubte Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 16.30 Uhr verwickelte die Tatverdächtige die Seniorin an ihrer Wohnungstür in der Dresdener Straße zunächst in ein Gespräch. Die Nachbarn seien nicht erreichbar und sie wolle ein ...

