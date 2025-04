Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisiert in den Straßengraben

Soest (ots)

Ein 40-jähriger Geseker fuhr am 15.04.2025, gegen 18:30 Uhr, auf der Thöningser Straße in den Straßengraben. Er war mit seinem Pkw in Richtung Soest unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Durch den Unfall wurde der Geseker leicht verletzt. Eine medizinische Untersuchung war nicht erforderlich. An der Unfallstelle entstand für die Einsatzkräfte der Eindruck, dass der Pkw-Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert haben könnte. Ein Alkoholtest verlief positiv, so dass der 40-jährige sich einer Blutprobenentnahme stellen musste.

