POL-SO: Timm L. ist zurück

Soest (ots) - Am Montag, 14.04.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Pollhofstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der unbekannte Täter seinem späteren Opfer ein Stück zu Fuß gefolgt. Als die 56-jährige ihre Wohnanschrift erreichte, versuchte der Fremde ihr beim aufschließen der Haustür die Handtasche zu entreißen. Zunächst konnte die Frau diesen Angriff abwehren und sich in ...

