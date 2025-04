Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall uf der Westönner Bundesstraße

Werl (ots)

Am gestrigen Montag (14.04.2025) kam es um 11:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Westönner Bundesstraße, bei dem drei Personen verletzt wurden. Demnach beabsichtigte eine 78-jährige Welveranerin mit ihrem Pkw Ford Kuga aus der Hohle Straße nach links auf die Westönner Bundesstraße, Fahrtrichtung Soest, einzubiegen. Als sie anfuhr, kam es zum Zusammenprall mit einer von links kommenden 52-jährigen Werlerin. Diese war mit ihrem Pkw Daimler Chrysler in Richtung Werl unterwegs. Die Wucht des Aufpralls war zu groß, dass der Pkw Ford auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Mit Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern konnten die Welveranerin, sowie ihr 75-jähriger Ehemann ihr Fahrzeug verlassen. Das Ehepaar wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den vor Ort befindlichen Notarzt medizinisch versorgt. Die Daimler-Fahrerin wurde durch das Unfallgeschehen verletzt einem Krankenhaus in Werl zugeführt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die an der Unfallstelle ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden gebunden und anschließend entsorgt.

