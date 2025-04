POL-SO: Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes

Anröchte (ots) - Bereits in der Nacht vom 10.04.2025 auf den 11.04.2025 brachen Unbekannte einen Überseecontainer in der Boschstraße auf. Sämtliche Büroräume der hier ansässigen Firma wurden ebenfalls von den Tätern durchwühlt. Als Beute fielen den Unbekannten eine derzeit unbekannte Menge an Werkzeugen, Fertigteilen und Messingrohren in die Hände. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden ...

