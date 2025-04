Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Handtaschenraub in der Pollhofstraße

Soest (ots)

Am Montag, 14.04.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Pollhofstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der unbekannte Täter seinem späteren Opfer ein Stück zu Fuß gefolgt. Als die 56-jährige ihre Wohnanschrift erreichte, versuchte der Fremde ihr beim aufschließen der Haustür die Handtasche zu entreißen. Zunächst konnte die Frau diesen Angriff abwehren und sich in den Hausflur retten. Hier gelang es dem Täter der Handtasche habhaft zu werden und in unbekannte Richtung zu flüchten. Während der Flucht zu Fuß, entnahm der Unbekannte Bargeld, sowie zwei Handys aus der Handtasche. Die Tasche selbst ließ er auf seiner Flucht zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell