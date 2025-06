Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Autos aufgebrochen, die Polizei bittet um Hinweise

Schmallenberg und Eslohe (ots)

Auto-Aufbrecher ergriffen unerkannt die Flucht. Am 17.06.2025 um 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass vier maskierte Personen einen Kleintransporter in der Straße Auf der Lake aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet hatten. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem älteren Kombi und ausländischem Kennzeichen in Richtung Schmallenberg-Innenstadt. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Im Laufe des Morgens wurden weitere Fahrzeugaufbrüche bekannt. Ebenfalls Auf der Lake wurde ein weiteres Firmenfahrzeug aufgebrochen.

In Eslohe in der Hauptstraße wurde in Sanitärbetrieb Ziel der Unbekannten. Hier brachen sie insgesamt drei Kleintransporter auf. In der Böttenbergstraße schlugen sie die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs ein.

Eine größere Menge Werkzeug wurde entwendet. Ein Tatzusammenhang ist naheliegend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

