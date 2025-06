Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250625-2 Versuchter Raub in Brühl - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter flüchteten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Diese sollen am Dienstagabend (24. Juni) versucht haben einen jungen Mann (25) in Brühl auszurauben. Zudem sollen sie ihn geschlagen haben. Die beiden Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahren alt sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 22.20 Uhr im Bereich der Maiglerstraße, am Übergang zu einem Feldweg gestanden haben. Aus Richtung des Wasserturmwegs seien dann zwei Jugendliche auf den 25-Jährigen zu gegangen. Sie sollen versucht haben ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche zu nehmen. Nachdem der nunmehr Geschädigte dies abwehrte, soll ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als Zeugen am Tatort erschienen, seien die Täter in Richtung Wasserturmweg geflüchtet. Bei dem Überfall wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (win/sc)

