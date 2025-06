Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250624-4: Einbruch in Schwimmbad - Zeugensuche

Hürth (ots)

Ermittlungen dauern an

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (24. Juni) in ein Hürther Schwimmbad eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Die Beamten nehmen unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle-rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de Hinweise entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher gegen 0.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen des Schwimmbads an der Sudetenstraße. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (win/sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell