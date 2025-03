LPI-NDH: Mopedkontrolle mit Folgen für den jugendlichen Fahrer

Großfurra (ots) - Gegenwärtig ermitteln Beamte der Kriminalpolizei in Großfurra. Am Dienstag war es gegen 4.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Vollbrand einer Garage im Wiesenweg gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Rumbachstraße im Bereich der Zufahrt zum Wiesenweg am Morgen ab kurz nach 6 Uhr für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich ein abgestellter Pkw in der ...

mehr