Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250624-2: Fahrerin flüchtete nach Verkehrsunfall an Gehweg - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Fußgänger leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (20. Juni) in Bedburg ist ein Fußgänger (33) leicht verletzt worden. Eine beteiligte unbekannte Fahrerin sei davongefahren. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats suchen zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen so wie die bislang unbekannte Fahrzeugführerin. Die Fahrerin sei zwischen 20 und 25 Jahre alt, zur Tatzeit habe sie ein graues Top getragen. Am linken Unterarm habe sie ein Tattoo. Sie sei mit einem roten Auto unterwegs gewesen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271-81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen stand der 33 -Jährige gegen 17.27 Uhr auf einem Schotter-/Fußweg, parallel zur Wallstraße abgeht. Aus bisher ungeklärtem Grund sei die Autofahrerin über den Fußweg und im weiteren Verlauf über den Fuß des Mannes gefahren. Daraufhin soll der junge Mann gegen die Fensterscheibe des Autos geklopft haben. Die Frau sei im Anschluss mit ihrem Fahrzeug ohne anzuhalten weggefahren.

Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Sie dokumentierten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

