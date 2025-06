POL-REK: 250623-2: Erfolgreicher Blaulichttag in Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Gullideckel in Gebäude geworfen Die Polizei fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (19. Juni) in eine Tankstelle in Bedburg eingebrochen sein sollen. Zwei der Männer sollen mit schwarzen Sturmhauben, der Dritte mit einem hochgezogenen Halstuch maskiert gewesen sein. Alle drei sollen Maleranzüge, Jogginghosen und Turnschuhe getragen haben. Bei der Flucht sollen sie ...

