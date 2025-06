Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250620-2: Zwei Einbrüche in Tankstellen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gullideckel in Gebäude geworfen

Die Polizei fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (19. Juni) in eine Tankstelle in Bedburg eingebrochen sein sollen. Zwei der Männer sollen mit schwarzen Sturmhauben, der Dritte mit einem hochgezogenen Halstuch maskiert gewesen sein. Alle drei sollen Maleranzüge, Jogginghosen und Turnschuhe getragen haben. Bei der Flucht sollen sie mit einem dunklen Auto, vermutlich einem Audi, davon gefahren sein. Wenig später ereignete sich ein Einbruch in eine Tankstelle in Frechen, auch hier soll ein dunkles Auto zur Flucht genutzt worden sein.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die drei Unbekannten gegen 2.35 Uhr an einer Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße in Bedburg vorgefahren sein. Sie sollen dann einen Gullideckel in die gläserne Eingangstür geworfen haben, um in das Gebäude gelangen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 4 Uhr sollen Unbekannte in eine Tankstelle an der Aachener Straße in Frechen eingedrungen sein. Sie sollen dort Tabakwaren entwendet und mit in einem dunklen Auto in Richtung Kerpen-Horrem geflüchtet sein. Alarmierte Polizisten stellten eine eingeschlagene Scheibe und einen Gullideckel im Gebäude fest.

In beiden Fällen fahndeten die Beamten nach den Tätern, sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell