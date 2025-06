Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250618-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Kerpen (ots)

Fußgänger leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Verkehrsunfalls in Kerpen (Donnerstag, 12. Juni) einen beteiligten Motorradfahrer. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll ein Fußgänger (78) gegen 18.30 Uhr die Heerstraße in Richtung Brüggener Straße an einer Ampel überquert haben. Zeitgleich sei ein Motorradfahrer in den Kreuzungsbereich auf die Heerstraße in Richtung der Straße "Am Ginsterberg" gefahren und habe den 78-Jährigen mit seinem Lenker touchiert. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend sei der Unbekannte davongefahren.

Der Fußgänger erstattete später Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

