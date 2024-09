Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag zwischen 18.25 Uhr und 18.35 Uhr wurde ein an der Straße "Erste Wiek links" abgestellter grauer VW Golf beim Vorbeifahren eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers beschädigt. Dabei fuhr der Verursacher aus Richtung "Klostermoor" in Richtung Papenburg und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell