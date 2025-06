Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250618-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Auto kam an einem Baum zum Stehen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Mittwoch (18. Juni) in Pulheim ist ein Autofahrer (26) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Sachstand sei der 26-Jährige gegen 2.30 Uhr in einem Seat auf der Venloer Straße aus Richtung Stommeln gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Seatfahrer im Bereich der Einmündung der Venloer Straße und der Bergheimer Straße die Kontrolle über das Auto verloren und den Bordstein touchiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Seat ins Schleudern geraten und gegen mehrere Straßenschilder und eine Straßenlaterne geprallt. Schließlich kam das Auto an einem Baum zum Stehen.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Sie stellten fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 26-Jährigen vorlag. Der Mann zahlte den fälligen Betrag. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

