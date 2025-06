POL-REK: 250617-2: Einladung für Medienvertreter - Blaulichttag 2025

Bergheim (ots) - An Kreisverkehrsausfahrt beschleunigt und von Fahrbahn abgekommen Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (14. Juni) in Bergheim-Oberaußem ist der Fahrer (21) eines BMW leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der 21-Jährige gegen 6.50 Uhr auf der Oberaußemer Straße in Richtung Niederaußem ...

