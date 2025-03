Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Stadtbahn

Stuttgart (ots)

- Technische Rettung einer eingeschlossenen Person aus dem PKW - Stadtbahn durch die Feuerwehr evakuiert - Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

Am Freitagabend kam es gegen 18:40 Uhr an der Kreuzung Schloßstraße und Silberburgstraße in Stuttgart-West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Stadtbahn. Durch den Unfall wurde der Fahrer des PKW in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Stadtbahn konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der PKW-Lenker mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Hierzu musste die Türe des Fahrzeugs entfernt werden.

Parallel dazu wurde die Stadtbahn durch weitere Einheiten der Feuerwehr auf verletzte Personen kontrolliert und anschließend über eine tragbare Treppe evakuiert. Der Rettungsdienst unterstützte die Maßnahmen.

Während der Rettungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich gesperrt, es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach knapp einer Stunde beendet werden. Die Aufräumarbeiten nahmen noch längere Zeit in Anspruch.

Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Rüstzug

Feuerwache 5: Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch/Hoffeld: Rüstwagen

Rettungsdienst

Zwei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Medical Intervention Car (MIC), Kriseninterventionsteam (KIT)

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell