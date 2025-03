Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand mit Menschenrettung

Stuttgart (ots)

- Brand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses - Starke Rauchentwicklung beim Eintreffen der Einsatzkräfte - Eine Person tot aus der Wohnung geborgen

Am Freitagnachmittag alarmierten Anwohner gegen 15:00 Uhr die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Rostocker Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt. Der ersteintreffende Rettungswagen bestätigte die Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 1. OG und meldete eine vermisste Person.

Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr begaben sich über das Treppenhaus in die Wohnung. Bei der Kontrolle der Wohnung konnte eine leblose Person vorgefunden werden, welche anschließend unverzüglich ins Freie verbracht wurde. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings ohne Erfolg.

Durch die Feuerwehr mussten keine Löschmaßnahmen mehr durchgeführt werden, es waren lediglich Belüftungsmaßnahmen auf Grund des Brandrauches erforderlich. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach knapp zwei Stunden vor Ort beendet werden.

Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster: Hilfeleistungslöschfahrzeug

Rettungsdienst

Ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

