Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250616-1: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

An Kreisverkehrsausfahrt beschleunigt und von Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (14. Juni) in Bergheim-Oberaußem ist der Fahrer (21) eines BMW leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 21-Jährige gegen 6.50 Uhr auf der Oberaußemer Straße in Richtung Niederaußem gefahren. Am Kreisverkehr der Oberaußemer Straße und der Niederaußemer Straße sei er in Richtung Niederaußemer Straße gefahren. Laut Angaben eines Zeugen habe der 21-Jährige an der Ausfahrt des Kreisverkehrs beschleunigt und die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen, habe zunächst Mülltonnen touchiert und sei schließlich mit einem geparkten Mercedes kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mercedes auf die Fahrbahn geschoben worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Zudem stellten sie den Führerschein des 21-Jährigen sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. (jus)

