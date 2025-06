Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250615 - 1 Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 1 vom 5. Juni 2025

Hürth (ots)

Der 25-jährige Schulbegleiter, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. Juni) in Hürth schwer verletzt wurde, ist am Sonntagmorgen (15. Juni) nach zuvor durchgeführter Organtransplantation in einer Klinik verstorben. Zuvor wurde am Fr., 13.06.2025 die Hirntoddiagnostik eingeleitet. Das Ermittlungsverfahren gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wird in der Jugendabteilung der Staatsanwaltschaft Köln geführt. Es ist von einem Verkehrsunfall auszugehen. Ein Fachgutachter wurde mit der Erstellung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. (gr)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell