Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250613-3: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Unfallbeteiligter Autofahrer fuhr davon

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Autofahrer. Er soll am Donnerstagmittag (12. Juni) an einem Verkehrsunfall in Pulheim beteiligt und vom Unfallort davongefahren sein. Bei dem Unfall ist ein Fußgänger (18) leicht verletzt worden. Der Autofahrer soll eine Glatze haben und in einem roten Auto unterwegs gewesen sein.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der 18-Jährige gegen 12 Uhr die Farehamstraße im Bereich der Einmündung zur Christianstraße an einer Fußgängerampel überquert. Gleichzeitig sei der Unbekannte auf der Farehamstraße in Richtung Venloer Straße gefahren. Dabei habe er den Fußgänger touchiert. Das Auto sei in Richtung Venloer Straße weitergefahren.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Leichtverletzten. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell