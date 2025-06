Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250613-2: Festnahme nach Verdacht des Betrugs

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei ermittelt

Ermittler haben am Mittwochmorgen (4. Juni) einen Wesselinger (45) festgenommen. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige steht im Verdacht, in mehreren Fällen Autos angeboten zu haben, nach Zahlung des Kaufpreises jedoch keine Fahrzeuge an Kunden übergeben zu haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten potentielle weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll der 45-Jährige zusammen mit weiteren Tatverdächtigen mehrere Autohandel in Wesseling und in Brühl betrieben haben. Die Tatverdächtigten stehen im Verdacht, seit 2023 in mehreren Fällen auf verschiedenen Onlineplattformen Fahrzeuge zum Kauf angeboten zu haben. Nach Anzahlung oder Zahlung des Kaufpreises sollen Fahrzeuge entweder gar nicht oder in vom Kaufvertrag abweichenden Zustand übergeben worden sein. Die Ermittler gehen aktuell von weiteren, insbesondere überregional noch unbekannten Geschädigten aus, die sich in Erwartung ihrer Fahrzeuge noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. (rs)

