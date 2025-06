Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250612-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (11. Juni) in Pulheim ist ein Motorradfahrer (32) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (54) eines Hyundai gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße (B) 59 in Richtung Rommerskirchen unterwegs gewesen. Der 32-Jährige sei hinter dem Hyundai gefahren. Verkehrsbedingt habe der 54-Jährige abbremsen müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Motorradfahrer dabei auf den Hyundai aufgefahren. Der 32-Jährige sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 20 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell