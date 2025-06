POL-REK: 250620-1: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots) - Auto kam an einem Baum zum Stehen Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Mittwoch (18. Juni) in Pulheim ist ein Autofahrer (26) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Sachstand sei der 26-Jährige gegen 2.30 Uhr in einem Seat auf der Venloer Straße aus Richtung Stommeln gefahren. Aus bislang ungeklärter ...

mehr