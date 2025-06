POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch auf Firmengelände

Hameln (ots) - Bereits am Mittwoch (21.05.2025) kam es, gegen 15:00 Uhr, auf dem 164er-Ring in Hameln zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14 Jahre alten Jungen. Der Junge bewegte sich in einer Gruppe fußläufig auf der Fahrradstraße. Nach jetzigen Erkenntnissen verärgerte dies eine vorbeifahrende Radfahrerin so, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Anschließend schlug die ebenfalls ...

mehr