Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Hameln (ots)

Bereits am Mittwoch (21.05.2025) kam es, gegen 15:00 Uhr, auf dem 164er-Ring in Hameln zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14 Jahre alten Jungen.

Der Junge bewegte sich in einer Gruppe fußläufig auf der Fahrradstraße. Nach jetzigen Erkenntnissen verärgerte dies eine vorbeifahrende Radfahrerin so, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Anschließend schlug die ebenfalls vorbeifahrende, männliche Begleitperson der Frau dem Jugendlichen in den Nacken.

Beide Personen werden wie folgt beschrieben: Die Frau ist circa 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Sie hat eine schlanke Statur und braun/graue, kinnlange Haare. Sie trug eine auffällige Brille mit blauer Fassung, eine dunkle Jacke und Jeanshose. Der Mann ist ebenfalls circa 50 Jahre alt und über 170 cm groß, er hatte eine schlanke Statur und kurze weiß/graue Haare. Er trug eine Sonnenbrille mit schwarzer Fassung und ein helles T-Shirt und eine kurze graue Jeanshose. Auffällig war sein stark vernarbtes Gesicht.

Die Polizei Hameln sucht Personen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

