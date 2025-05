POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Firma

Waldsee (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume einer Apotheke in der Ludwigstraße. Aus den dortigen Kassen wurde dann Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

