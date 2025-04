Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Unfallfluchten, Farbschmierereien, Raub

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall

Eine 18-Jährige befuhr am Dienstag gegen 16:55 Uhr mit einem Daimler-Benz die L1060 von Röhlingen in Richtung Zöbingen. Als sie einen vor ihr fahrenden Lkw überholen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Ford eines 22-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Ford-Fahrer nach rechts aus und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Lkw-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Ford-Lenker wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Abtsgmünd: Motorrad von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch gegen 01:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad die B19 von Reichertshofen in Richtung Untergröningen. In einer Linkskurve kurz vor Untergröningen verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin rutschte sein Motorrad ca. 35 Meter entlang der Böschung und kam letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Essingen: Pedelec-Fahrer gestürzt

Ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 20:30 Uhr den Teußenbergweg in Fahrtrichtung Essingen. Als er beim Bergabfahren die Geschwindigkeit reduzieren wollte, verbremste er sich. Dadurch blockierte das Vorderrad und der junge Mann wurde über den Lenker geschleudert. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18:10 Uhr wurde aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw, der in der Straße "In der Au" abgestellt war, ein Geldbeutel mit mehreren EC-Karten entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Dienstag gegen 18:15 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Bei einer Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle zwischen Essinger Bahnhof und Aalener Dreieck kollidierte er mit mehreren Warnbaken mit Beleuchtung. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aalen: Unfallflucht

Ein Audi, der am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 17:05 Uhr auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Daimlerstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Hauswand eines Gebäudes in der Straße "Universitätspark" mit schwarzer Farbe beschmiert haben. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Lorch: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 05:55 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mercedes-Benz der auf einem Firmenparkplatz in der Maierhofstraße geparkt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Tasche geraubt

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann am Bahnhofsplatz von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Männer sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und entrissen ihm seine Tasche. Unmittelbar danach sind die beiden Männer mit der Tasche, in der sich Bargeld und ein iPad befand, geflüchtet. Die zwei unbekannten Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

Beide sind etwa 20 Jahre alt. Einer der Täter war ca. 165-167 cm groß, hatte eine schlanke Figur und lockige, kurze, schwarze Haare. Er hatte beginnenden Bartwuchs (Flaum) und trug eine schwarze Adidas-Jacke mit drei weißen Streifen auf beiden Ärmeln. Auffällig war, dass er eine Zahnspange trug. Die zweite Person hatte braune lockige Haare, war ca. 165 cm groß und trug eine braune Jacke. Beide Täter sollen auf Arabisch miteinander gesprochen haben. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell