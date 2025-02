Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L26 zwischen Greifswald und Kemnitz - eine schwerverletzte Person und hoher Sachschaden

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 18. Februar 2025 ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der L26 zwischen Greifswald und Kemnitz ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Vito die L26 aus Richtung Kemnitz kommend in Richtung Greifswald. Zeitgleich wollte eine 87-jährige deutsche Fahrerin eines Ford aus einem Grundstück auf die L26 in Richtung Kemnitz einbiegen. Dabei kam es aus zur Kollision mit dem von links kommenden Transporter. Durch den Aufprall erlitt die 87-jährige Fahrerin des Ford schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 45-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die L26 musste aufgrund des Unfalls für rund 90 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 69.000 Euro geschätzt. Da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Fahrbahn durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kemnitz gereinigt.

