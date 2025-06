Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250624-3: Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Fahrer geflüchtet

Bedburg (ots)

12-Jähriger leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (23. Juni) in Bedburg ist ein Kind (12) auf dem Fahrrad mit einem bislang unbekannten Autofahrer zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Mann sei daraufhin weitergefahren. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats suchen zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen sowie den bislang unbekannten Autofahrer. Der Fahrer sei etwa 30 Jahre alt und etwa. 180 Zentimeter groß. Zur Tatzeit habe er ein weißes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose, eine weiße Kappe und eine Sportsonnenbrille getragen. Das Auto sei ein grau/schwarzer Smart Fortwo gewesen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle-rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei das Kind gegen 17 Uhr mit dem Fahrrad vom Gehweg über die Offenbachstraße gefahren. Dabei sei der Junge aus bislang ungeklärtem Grund mit dem Auto zusammengestoßen. Das Kind sei vom Fahrrad gefallen. Der Fahrer sei daraufhin ohne anzuhalten weggefahren.

Polizisten fuhren zum Unfallort und nahmen den Verkehrsunfall auf. Sie dokumentierten Spuren und fertigten eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (win/sc)

