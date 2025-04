Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bell (ots)

Am 25.03.2025 wurde der Polizeiinspektion Mayen die Ablage eines 800 l Öltank auf einem Wirtschaftsweg in einem Waldstück in der Gemarkung Bell (zwischen dem Sportplatz und Schützenhalle) gemeldet. Im Öltank wurden Reste von Heizöl festgestellt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Tel. 02651-8010 entgegen.

