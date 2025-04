Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erster Girls` und Boys` Day bei der Polizeiinspektion Cochem

Am 03.04.2022 fand der erste Girls` und Boys` Day bei der Polizei Cochem statt. Sechs Mädchen und Jungs verbrachten einen abwechslungsreichen und erlebnisreichen Vormittag bei der Polizeiinspektion Cochem. Es gab Einblicke in die vielen Sparten des Polizeiberufes sowie dem möglichen Ablauf der Ausbildung zur Polizeibeamtin bzw. zum Polizeibeamten. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Einblicke in den Tagesablauf auf einer Polizeiinspektion und konnten diese besichtigen. Wolfgang Behrens von der Verkehrswacht Cochem-Zell e.V. zeigte den Schülern die Auswirkungen von Alkohol- und Drogen mithilfe einer sogenannten Rauschbrille. PHK Flick erläuterte den Arbeitsbereich der Kriminalpolizei. Mit der Wasserschutzpolizei wurde auf der Mosel gefahren, wobei der eine oder andere sogar selbst ans Steuer durfte. Als Reflektion gab es von allen Mädchen und Jungs einen Daumen hoch für die Veranstaltung. PK Faller bedankt sich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die zum Gelingen des Girls´ und Boys` Days 2025 beigetragen haben. Im kommenden Jahr findet der Girls´ und Boys´ Day am 23.04.2026 statt.

