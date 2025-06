POL-REK: 250624-5: Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

Hürth (ots) - Ermittlungen dauern an Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (24. Juni) in ein Hürther Schwimmbad eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Die Beamten nehmen unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle-rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de Hinweise entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge ...

mehr