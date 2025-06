Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250625-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Postshop

Frechen (ots)

Täter in schwarzem Auto geflüchtet

In der Nacht zu Mittwoch (25. Juni) sollen Unbekannte in ein Geschäft in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein, Zigaretten entwendet haben und danach mit einem schwarzen Auto geflüchtet sein. Polizisten haben umgehend nach Verdächtigen gefahndet. Einer der Täter soll etwa 185 Zentimeter groß und sportlich sein. Er habe eine dunkle Augenfarbe und zur Tatzeit schwarze Kleidung getragen. Sein Gesicht und den Kopf sei er mit einem Tuch maskiert gewesen. Zudem hatte er einen hellen Baseballschläger dabei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter gegen 2 Uhr in das Geschäft an der Aachener Straße eingebrochen sein. Ein aufmerksamer Zeuge habe einen lauten Knall gehört und sei zum Tatort geeilt. Dort habe ein Verdächtiger ihn mit einem Baseballschläger bedroht und getreten. Der nunmehr Geschädigte sei gestürzt und geflüchtet. Derzeitigen Informationen zufolge sollen drei Männer eine Glasscheibe eingeworfen haben und im Geschäftsraum Zigarettenschachteln entwendet haben. Mit einer großen weißen Tüte sollen sie kurze Zeit später in schwarzen Wagen geflüchtet sein.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern. Weitere Beamte nahmen den Sachverhalt auf und sicherten Spuren am Tatort. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Zeugen. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell