POL-REK: 250627-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (26. Juni) in Bergheim ist ein Radfahrer (15) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen sei der Fahrer (55) eines Toyota gegen 18.20 Uhr auf der Straße "Im Selch" aus Richtung der Straße "Am Sprung" in Richtung der Straße "Im Bruchfeldchen" gefahren. Zeitgleich sei der von rechts aus der Straße "Auf dem Steinengarten" kommende 15-Jährige auf seinem Fahrrad geradeaus in Richtung der Straße "Im Selch" gefahren. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Zweiradfahrer sei gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten dokumentierten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (rs)

