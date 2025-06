Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250626-1: Versuchter Raub - Zeugensuche

Elsdorf (ots)

Frau leichtverletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht zur Klärung eines Sachverhalts aktuell nach Zeugen. Ein Mädchen soll am Mittwoch (25. Juni) in Elsdorf eine Frau (66 Jahre) überfallen und sie geschlagen haben. Die Unbekannte soll 13 bis 14 Jahre alt sein, 165 Zentimeter groß sein, blonde lange Haare haben und zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt, mit goldener Aufschrift und einer weiße Stoffhose bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau gegen 20 Uhr zu Fuß im Bereich des Stadionwegs unterwegs gewesen. Hinter ihr habe sich ein junges Mädchen befunden, dieses habe sie geschubst und die Handtasche gefordert. Nachdem die Frau auf die Ansprache nicht reagierte habe, soll das Mädchen die 66-Jährige geschlagen haben. Nach dem, die nunmehr Geschädigte sich wehrte, sei das Kind geflüchtet.

Alarmierte Polizisten leiteten eine Fahndung ein. Sie dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (win/sc)

