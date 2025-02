Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Freitag, 07. Februar 2025 19:45 Uhr bis Samstag, 08. Februar 2025 gegen 19:45 Uhr die Wände einer Tiefgarage in der Marienstraße mit schwarzer Farbe. Die Schadenssumme wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannter Täter beschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand einen auf dem Parkplatz in der Johanniterstraße abgeparkten Pkw. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonntag, 09.Februar 2025 16:30 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025 gegen 05:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen/Vörden (Tel.:05493/913560) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 23. Janaur 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 29. Januar 2025 gegen 13:30 Uhr besprühten unbekannte Täter einen auf dem Rastplatz Langwege abgestellten Sattelauflieger mit Farbe. Die Schadenssumme wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443-977490 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Montag, den 10. Februar 2025 gegen 05:30 befuhr eine 33-jährige Dammerin mit ihrem Pkw die Steinstraße in Richtung Lembruch. Beim Abbiegen in die Straße Seeblick übersah sie den von rechtskommenden, vorfahrtsberechtigten, 33-jährigen Mann aus Brockum auf seinem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und wurde dadurch leicht verletzt.

Bakum - Transporter verliert Ladung

Am Freitag, 07. Februar 2025 gegen 11:45 Uhr befuhr ein Transporter die Darener Straße. Der Transporter war mit kleinen Containern beladen, welche wiederum Lebensmittel beinhalteten. Aufgrund nicht ausreichender Ladungssicherung durchbrachen zwei Container die Seitentür des Transporters und fielen auf die Fahrbahn. Der Inhalt der Container verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Die Fahrbahn war aufgrund von Reinigungsarbeiten für circa eine Stunde gesperrt. Den 50-jährigen Fahrzeugführer aus Quakenbrück sowie den Halter des Transporters erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung.

