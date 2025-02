Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 10. Februar 2025 gegen 07:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Detern mit ihrem Pkw die Deichstraße in Richtung Barßel. In Höhe der Klosterstraße kam es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden schwarzen Transporter. Der weitere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt in Richtung Detern fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Am Montag, 10. Februar 2025 gegen 18:10 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger Werlter aus der Straße "Sieben Provinzen" nach links auf die Straße "Am Alten Hafen" abzubiegen. Aufgrund falscher Wahrnehmung bog der 18-Jährige ab, als zeitgleich eine 74-jährigen Frau aus Friesoythe die Straße "Am Alten Hafen" überqueren wollte. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die 74-Jährige leicht verletzt.

