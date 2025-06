Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250625-3: Drei Einbrüche in Pulheim - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Täter hebelten Türen auf und warfen Scheibe ein

Polizisten haben am Dienstag (24. Juni) drei Anzeigen zu Einbrüchen in Pulheim aufgenommen. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum von Montagabend (23. Juni) bis Dienstagmorgen. Die zuständigen Ermittler suche dringend Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Montagabend (23. Juni) versuchten Unbekannte die Eingangstür zu einem Ladenlokal am Wilhelm-Mevis-Platz aufzuhebeln. Gegen 4.40 Uhr am Dienstagmorgen gelang es dann einer Gruppe Unbekannter in das Geschäft einzudringen. Sie durchwühlten den Kassenbereich und flüchteten mit Bargeld. Mitarbeiterinnen stellten den Einbruch am Morgen fest und verständigten die Polizei.

Am Dienstagmorgen sind Polizisten zu einer Fundtasche gerufen worden. Weil sich in der Tasche Personaldokumente befanden, konnte die Eigentümerin schnell ausfindig gemacht werden. Sie gab an, dass die Handtasche eigentlich in einer Praxis an der Orrer Straße liegen sollte. Gemeinsam mit den Polizisten stellten sie vor Ort eine aufgehebelte Eingangstüre fest. Die Geschädigte gab an, am Nachmittag des Vortages gegen 13.30 Uhr die Praxis verlassen zu haben.

Auf der Industriestraße warfen Unbekannte mit mehreren Gegenständen die Fensterscheibe zu einem Bürokomplex ein. Sie durchwühlten anschließend sämtliche Büros.

In allen Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen. Kriminapolizisten sicherten Spuren an den Tatorten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell