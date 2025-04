Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Trickbetrug in Seniorenwohnung

Overath (ots)

Am vergangenen Freitag (25.04.) ist ein 94-jähriger Mann auf Trickbetrüger hereingefallen. Dem Mann entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der 94-Jährige lebt in einer Wohnung an der Dr.-Ringens-Straße in Overath. Nach seinen Angaben klingelten am Freitag, gegen 11:40 Uhr, zwei Personen an seiner Tür. Als er die Türe öffnete, haben beide wortlos die Wohnung betreten und sämtliche Schubladen geöffnet. Danach haben sie die Wohnung wieder verlassen. Dem Senior fehlen seitdem Bargeld und Schmuck mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Etwa zur gleichen Zeit haben es zwei Personen bei einer weiteren Bewohnerin der gleichen Straße versucht. Die Frau gab an, dass sich die beiden Personen, eine Frau und ein Mann, an ihrer Wohnungstür als Handwerker ausgegeben haben, die angeblich ihre Heizung kontrollieren wollten. Die Frau hat daraufhin ihre Tür wieder verschlossen.

Die beiden Personen konnten beschrieben werden. Der Mann ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, die Frau ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Beide haben schwarze Haare.

Die Polizei rät dazu, misstrauisch zu sein, wenn fremde Personen an der Haustür klingeln. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen die Hausverwaltung vorher angekündigt hat.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (bw)

