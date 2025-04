POL-RBK: Odenthal - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstagabend (26.04.) wurde die Polizei gegen 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus Am Kuhlerbusch gerufen. Die Bewohnerin gab an, dass ihre Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufgehebelt und mehrere Gegenstände aus der Wohnung entwendet wurden. Die Polizeibeamten konnten deutliche Beschädigungen an der Wohnungstür ...

mehr