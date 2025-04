Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Hochwertiger Pkw in Leichlingen entwendet

Leichlingen (ots)

In Leichlingen ist ein weißer Pkw der Marke Mercedes-Benz, Modell V-Klasse, entwendet worden. Die Tat hat sich zwischen dem 13.04. und dem 27.04.2025 ereignet.

Gestern (27.04.) hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er hatte den Pkw am 13.04. ausgeliehen, um Möbel zu transportieren. Der Mann gab an, den Pkw am gleichen Tag, gegen 18:30 Uhr, an der Straße Friedhofsweg in Leichlingen-Witzhelden abgestellt zu haben. Danach war er im Urlaub. Als er am gestrigen Sonntag wieder aus dem Urlaub zurückkehrte, bemerkte er, dass der Pkw verschwunden war.

Der entwendete Pkw trägt das amtliche Kennzeichen ME-MY1313 und hat einen geschätzten Wert im hohen fünfstelligen Bereich.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell